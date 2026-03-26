La Municipalidad de Fontana anunció un operativo integral de salud para adultos mayores

La Municipalidad de Fontana informó la realización de un operativo integral de salud destinado a adultos mayores, en el marco del Día Mundial de la Salud. La jornada se llevará a cabo el próximo 8 de abril, desde las 9:00 horas, en el Centro de Jubilados de Puerto Vicentini.

La actividad fue anunciada tras una visita institucional encabezada por la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, quien se hizo presente en el lugar por disposición del intendente Fernando Cuadra. Durante el encuentro, se desarrolló una instancia de diálogo con adultos mayores, orientada a relevar necesidades y planificar acciones conjuntas.

Según detallaron desde el municipio, el operativo incluirá distintos servicios esenciales para la tercera edad, entre ellos vacunación, control de presión arterial y asesoramiento nutricional, además de otras prestaciones que serán brindadas por equipos técnicos de salud.

En el marco de la jornada, también se realizaron entregas de asistencia alimentaria, como parte de una política social orientada a acompañar a los sectores más vulnerables.

Desde la comuna destacaron que estas iniciativas buscan reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar una atención integral para los adultos mayores, promoviendo el acceso a la salud y el bienestar.