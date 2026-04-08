Quitilipi: avanzan obras viales y proyectan un canal clave para el drenaje urbano

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, mantuvo una reunión de trabajo con el ingeniero Gustavo Di Martini, subadministrador de Vialidad Provincial, para coordinar acciones vinculadas a infraestructura urbana en la localidad.

En ese marco, se concretó la entrega de 250 toneladas de ripio, material que será destinado al mejoramiento de calles en el barrio Virgen del Carmen, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación para los vecinos.

Durante su visita, Di Martini también recorrió la obra que se ejecuta sobre la calle Santiago del Estero, donde verificó el avance de los trabajos de repavimentación y mejoras complementarias que se desarrollan en ese sector de la ciudad.

Por otra parte, las autoridades analizaron un proyecto considerado estratégico: la construcción de un canal de desagüe sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, una obra clave para mejorar el escurrimiento de aguas pluviales y prevenir anegamientos.

Según indicaron, la iniciativa se encuentra actualmente en etapa de planificación y gestión de financiamiento ante el Gobierno Nacional. Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que se trata de una intervención “muy costosa, pero también muy necesaria”, por su impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.