Estados Unidos exigió a Irán la apertura inmediata de Ormuz

La Casa Blanca solicitó la reapertura del estrecho de Ormuz de manera inmediata y sin restricciones, incluida la eliminación de cualquier tipo de peaje para el paso de embarcaciones, según declaró la portavoz presidencial Karoline Leavitt en rueda de prensa. La vocera remarcó que el presidente Donald Trump exige que el tráfico marítimo en la zona se restablezca “sin limitaciones, incluyendo cobros de peajes”, en línea con el mensaje transmitido por el propio Trump durante la noche anterior.

Según Washington, han recibido informes contradictorios desde Irán sobre el estado del estrecho, pero aseguró que el presidente fue informado de que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, desmintiendo reportes de medios iraníes que apuntaban a un cierre. “Lo que se dice públicamente es diferente de lo que se nos transmite en privado”, señaló, agregando que se ha detectado “un aumento en el tráfico hoy”.

La apertura inmediata del estrecho y la entrega del uranio enriquecido iraní constituyen las principales demandas de la delegación estadounidense en las negociaciones que comenzarán en Islamabad. “Eso está en lo más alto de la lista de prioridades para los negociadores”, expresó Leavitt, quien confirmó que el equipo negociador de Trump viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas este sábado.

Además, la vocera afirmó que la presión militar obligó a Irán a aceptar la apertura del estrecho de Ormuz y a presentar una propuesta “más razonable” para las negociaciones. Explicó que un primer plan de 10 puntos presentado por Irán fue “literalmente tirado a la basura” por la administración Trump por ser “fundamentalmente inaceptable”, pero que posteriormente se recibió una base de negociación “más realista”.