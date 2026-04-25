Tres Isletas: el municipio recorre zonas rurales afectadas por el temporal

La Municipalidad de Tres Isletas informó que intensificó los recorridos en sectores rurales para asistir a familias afectadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días.

Desde el Ejecutivo local señalaron que las condiciones climáticas impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, dificultando el acceso a los parajes, las actividades laborales y la movilidad en general.

En ese contexto, equipos municipales se desplegaron en el territorio para acompañar a las familias, relevar necesidades y brindar asistencia en función de cada situación, con prioridad en los sectores más vulnerables.

“En momentos así, estar presentes es fundamental”, destacaron desde la gestión encabezada por la intendenta Marcela Duarte, remarcando el compromiso de continuar trabajando cerca de la comunidad frente a las inclemencias climáticas.