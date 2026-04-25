Margarita Belén: el intendente gestiona un nuevo patrullero para reforzar la seguridad

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, anunció que gestionará ante el Gobierno provincial la incorporación de un nuevo patrullero para la comisaría local, ante el deterioro del vehículo actualmente en uso.

Según explicó, mantuvo un encuentro con el comisario Ricardo Sosa, jefe a cargo de la unidad policial, con el objetivo de interiorizarse sobre las necesidades del servicio antes de una próxima audiencia con el gobernador.

Martínez destacó que, en materia de infraestructura, la dependencia policial se encuentra en buenas condiciones gracias a la refacción integral y ampliación realizadas durante su primer mandato. Sin embargo, advirtió que el principal déficit hoy pasa por la movilidad.

“El patrullero actual está en muy mal estado y resulta insuficiente para cubrir tanto la zona urbana como las colonias rurales, que abarcan un territorio amplio”, señaló el jefe comunal.

En ese marco, anticipó que el pedido de una nueva unidad será una de las prioridades que planteará en el encuentro con el mandatario provincial, en el marco de los preparativos por un nuevo aniversario de la localidad.

“El fortalecimiento de la seguridad es un servicio esencial para nuestra comunidad”, concluyó.