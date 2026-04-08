Recorrida barrial en Tres Isletas: planifican mejoras en Norte Viejo

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, encabezó una recorrida por el barrio Norte Viejo junto a integrantes de su equipo de gobierno, en el marco de un plan de intervención orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante la visita, las autoridades realizaron un relevamiento de las principales necesidades del sector, con el objetivo de avanzar en una agenda de obras y servicios.

Entre las acciones previstas se destacan trabajos de mejoramiento de calles, optimización del alumbrado público y tareas de limpieza integral, que serán ejecutadas en las próximas semanas.

Desde el municipio señalaron que este tipo de recorridas forman parte de una modalidad de gestión basada en la cercanía con los vecinos, priorizando el contacto directo y la respuesta a las demandas de cada barrio.

“Seguimos cerca de la gente, escuchando y generando respuestas concretas en cada barrio”, expresaron desde la comuna.