Colonia Popular refuerza operativos de limpieza y mantenimiento urbano

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando operativos diarios de mantenimiento en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Según informaron desde el Ejecutivo comunal, las tareas incluyen la recolección de ramas y el corte de pasto, acciones que forman parte de un esquema sostenido para garantizar el orden y la limpieza en la vía pública.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos no solo contribuyen a una mejor imagen urbana, sino que también impactan en la seguridad y el bienestar de los vecinos.

“Seguimos construyendo una localidad más limpia, ordenada y segura”, señalaron, al tiempo que remarcaron la importancia de sostener estas intervenciones de manera continua en toda la comunidad.