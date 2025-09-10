Quiso robar cables, arrojó una piedra al dueño de casa y terminó hospitalizado

Un intento de robo de cables en la ciudad de Resistencia terminó con un hombre detenido, luego de ser sorprendido por un vecino y reducido por transeúntes que pasaban por la zona.

El hecho ocurrió este martes 9 de septiembre, alrededor de las 16:30, en una vivienda ubicada en calle Ángel Bustos al 470, donde reside Abraham de Jesús Aguirre, de 68 años.

Según la denuncia, el propietario observó a un individuo que se encontraba trepado en el pilar de energía de su casa, cortando cables. Al increparlo, el sospechoso saltó hacia la vereda, provocando la caída de la estructura, y arrojó una piedra de gran tamaño contra el dueño de casa, ocasionándole lesiones leves en el brazo izquierdo. Tras ello, intentó escapar, pero fue interceptado por vecinos y transeúntes que lo demoraron en el lugar.

El hombre fue identificado como Rubén Francisco Molina, de 39 años, domiciliado en el barrio La Liguria. En su poder se secuestraron un cuchillo tipo serrucho marca Tramontina, un fragmento de cable de cuatro metros, una llave térmica marca Sica y retazos de cables de distintos colores.

Molina fue trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde fue examinado por la médica de guardia, Dra. Gabriela Sartori, quien diagnosticó “politraumatismos y traumatismo macizo facial”, permaneciendo en observación.

Por su parte, el denunciante Abraham Aguirre fue atendido en Sanidad Policial, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 dispuso la aprehensión e identificación del detenido en la causa caratulada como “supuesto robo”.