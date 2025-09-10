Allanamiento en Villa Barberán: secuestran cocaína, marihuana y más de un millón de pesos

WhatsApp Image 2025-09-10 at 00.10.33 (2)

En un operativo realizado ayer por la noche, la División Microtráfico Metropolitana de la Policía del Chaco llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Barberán, donde se encontraron drogas, dinero en efectivo y elementos relacionados con el narcotráfico.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 5 a cargo de la Dra. Belén Chapresto y solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 dirigida por la Dra. Andrea Lovey Pessano, se desarrolló entre las 20:00 y las 23:00 horas en la vivienda ubicada en la calle Leo Parcianello N° 2.880.

Según informaron las autoridades, durante el allanamiento se secuestraron:

  • 23,9 gramos de cocaína distribuidos en 73 envoltorios.

  • 1,5 gramos de marihuana.

  • Una balanza digital y recortes de polietileno.

  • Tres teléfonos celulares.

  • $1.255.850 en efectivo.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas dos mujeres, identificadas como Brisa Ayelén Sánchez, de 26 años, y Marta Sánchez, de 47, quienes quedaron a disposición de la justicia.

El procedimiento contó con la supervisión del Comisario Inspector Pablo José Zanier, Director General de Consumos Problemáticos, junto a otros altos funcionarios policiales de la División Antinarcóticos Metropolitana.

Las autoridades destacaron que esta acción forma parte de las tareas permanentes de la fuerza para combatir el microtráfico de drogas en la capital chaqueña y localidades aledañas.

           

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-09 at 19.36.22 (1)

Quiso robar cables, arrojó una piedra al dueño de casa y terminó hospitalizado

WhatsApp Image 2025-09-09 at 19.25.06 (1)

Allanamiento en la zona sur terminó con secuestro de cocaína, dinero y un arma de fuego

WhatsApp Image 2025-09-10 at 07.38.47

Brutal hecho de violencia familiar en Las Breñas: una mujer y su exesposo resultaron heridos con arma blanca

Te pueden interesar

1441125w380h213c.webp

Se conocerá hoy el dato de inflación de agosto

WhatsApp Image 2025-09-10 at 00.10.33 (2)

Allanamiento en Villa Barberán: secuestran cocaína, marihuana y más de un millón de pesos

WhatsApp Image 2025-09-09 at 19.36.22 (1)

Quiso robar cables, arrojó una piedra al dueño de casa y terminó hospitalizado

WhatsApp Image 2025-09-09 at 19.25.06 (1)

Allanamiento en la zona sur terminó con secuestro de cocaína, dinero y un arma de fuego

WhatsApp Image 2025-09-10 at 08.11.52 (1)

Resistencia moderniza la Dirección General Tributaria para mejorar la atención al vecino