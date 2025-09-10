Allanamiento en la zona sur terminó con secuestro de cocaína, dinero y un arma de fuego

En la mañana del martes 9 de septiembre, efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Lino Torres y Remedios de Escalada, en el marco de la causa “Nuñez Luis José s/ Femicidio en grado de tentativa”.

El procedimiento, autorizado mediante Decreto Fundado N° 303 por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de la Dra. Liliana Soledad Pupo, se realizó bajo la supervisión del Crio. Gral. Marcelo Abayay, director general de Investigaciones, y del Crio. Insp. Rolando Daniel Sosa, director de Policía de Investigaciones.

El hallazgo inesperado

Si bien la diligencia arrojó resultado negativo respecto a elementos vinculados a la causa principal, durante la inspección en la vivienda de Mario Exequiel Borda (28 años) se produjo un hallazgo de relevancia:

93 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina , que tras la prueba de campo resultaron ser clorhidrato de cocaína , con un pesaje de 38 gramos .

Una suma de $1.238.840 en efectivo .

1.000 dólares estadounidenses .

Un revólver marca Italo, calibre .22 .

Una bomba de piscina marca Vulcano.

La intervención contó con la colaboración de personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos, a cargo del oficial ayudante Elías Serrano, quien realizó las pruebas químicas confirmatorias sobre la sustancia incautada.

Consecuencias legales

Ante la evidencia encontrada, se procedió a la aprehensión del principal morador de la vivienda y al secuestro de todos los elementos mencionados, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas N° 1 de Resistencia, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano.

Próximas medidas

Las actuaciones continúan en curso, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar el grado de responsabilidad del detenido y la posible conexión del material incautado con redes de narcotráfico en la región.