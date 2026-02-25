Quintela habló de los muertos de 2001 como «sacrificios que valen la pena» e instó a no permitir que Milei termine su mandato

El gobernador de Ricardo Quintela quedó en el centro de la controversia tras realizar declaraciones en una entrevista radial en las que afirmó que «hay sacrificios que valen la pena», en referencia a las víctimas fatales de la crisis de 2001, y sostuvo que no se debe permitir que el presidente Javier Milei concluya su mandato.

Durante la charla, el mandatario riojano hizo alusión a los episodios ocurridos en diciembre de 2001, cuando el país atravesó una profunda crisis económica, social y política que dejó decenas de muertos en todo el territorio nacional. Sus dichos generaron fuertes reacciones en distintos sectores políticos y sociales, que cuestionaron el tono y el sentido de sus expresiones.

Además, Quintela instó a la oposición a organizarse y expresó que el actual rumbo del Gobierno nacional debe ser frenado, lo que fue interpretado por algunos dirigentes como un llamado a interrumpir el mandato presidencial.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y reavivaron el debate sobre los límites del discurso político, la memoria de las víctimas de 2001 y el respeto por la institucionalidad democrática. Desde distintos espacios reclamaron mayor responsabilidad en las expresiones públicas, especialmente cuando se abordan hechos que marcaron profundamente a la sociedad argentina.

Fragmentos de las polémicas declaraciones del mandatario provincial

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó al peronismo a «estar atentos» frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que Javier Milei «no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Tras su reciente acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario kirchnerista sugirió que la oposición debe asumir una «responsabilidad histórica rápidamente».

«El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado… Guarda, guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que también se quedaron con las Malvinas sino también con las Antártida y la Patagonia, son unos vivillos», deslizó este lunes en diálogo con Radio 10.

Y añadió: «En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 39 compañeros muertos, es cierto, eran ciudadanos argentinos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme como el que estamos teniendo».

«Todo esto se va a producir un genocidio gravísimo si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades parciales», subrayó.

«Tenemos que armar una propuesta que genere empatía en la sociedad y tomar decisiones fuertes. Los peronistas tenemos que arreglar lo que hicieron otros. Se roban la plata de los argentinos y después no tienen consecuencias», marcó y sumó: «Después dicen que Cristina [Kirchner] es la chorra… Ella, que fue dos veces presidenta y llevó los salarios más altos de América Latina en un país totalmente desendeudado, un campo propicio para avanzar en un proceso de crecimiento. Destruyeron el país».

Recientemente, el gobernador se había mostrado junto a la vice en la tradicional Fiesta Nacional de la Chaya que se celebra en la provincia. «Ella vino acá invitada… El Gobierno no… Pero tiene buena relación, interesada o no, con algunos senadores. Yo la recibí por pedido de los senadores. No participé de su recorrida. Ella se mostró cordial, respetuosa de nuestra posición, no ahondó en nuestros temas pero sí me preguntó cómo estaba la provincia», relató sobre su encuentro.