Empleados de estaciones de servicio acordaron una suba salarial cercana al 15%

El acuerdo fue firmado en el Ministerio de Capital Humano, luego de varias negociaciones orientadas a corregir el desfasaje salarial de los trabajadores.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector CECHA, FECRA, AES y FEC, que contempla incrementos salariales escalonados y una recomposición para el trimestre abril-junio.

La confirmación llegó de parte del secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, quien detalló que el entendimiento fue firmado en el Ministerio de Capital Humano luego de varias negociaciones orientadas a corregir el desfasaje salarial que el sindicato venía reclamando desde el cierre de la paritaria anterior.

«Se pudo avanzar», señaló el dirigente tras finalizar la reunión entre representantes sindicales y empresarios.

Según explicó Acuña, el convenio reconoce parte de la diferencia acumulada que el gremio calculaba en aproximadamente 70.000 pesos y establece incrementos porcentuales distribuidos entre abril, mayo y junio.

El esquema acordado contempla:

un 2,3 por ciento para abril;

un 2,2 por ciento para mayo;

y un 2 por ciento para junio.

Además, el entendimiento incorpora una suma de 30 mil pesos que pasará al básico salarial a partir de julio.

De acuerdo con las estimaciones del sindicato, la combinación entre el reconocimiento del desajuste, los incrementos mensuales y la suma fija incorporada al salario, permitirá alcanzar una mejora cercana al 15 por ciento durante el trimestre.

«El número está en 14,90 y pico, o sea prácticamente un 15 por ciento de incremento en estos tres meses», explicó Acuña.

El dirigente destacó además que los trabajadores percibirán en la próxima liquidación el retroactivo correspondiente a abril junto con el aumento aplicado sobre los salarios de mayo, lo que impactará de manera inmediata sobre los ingresos del personal de Estaciones de Servicio.