Mundial 2026: el 80% de los empleados quiere ver los partidos en el trabajo

La llegada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya empieza a generar expectativas dentro de las empresas. Según una encuesta realizada en Argentina, el 80% de los trabajadores consideró que la manera en que sus empleadores gestionen los partidos durante la jornada laboral tendrá un impacto importante en su experiencia de trabajo.

El estudio, elaborado por la consultora Great Place to Work sobre 200 empleados, reflejó una fuerte preferencia por adaptar la rutina laboral durante los encuentros de la Selección Argentina. La opción más elegida fue ver los partidos en espacios compartidos dentro de la oficina, alternativa respaldada por el 46% de los consultados. En tanto, un 30% optó por el home office para seguir los encuentros desde sus casas.

En contraste, apenas el 4% sostuvo que las actividades laborales deberían mantenerse sin modificaciones durante los partidos.

La expectativa general alcanzó una valoración promedio de 4,05 puntos sobre 5. El interés atravesó todos los niveles jerárquicos: desde trabajadores en puestos iniciales, con 3,92 puntos, hasta mandos medios y gerenciales, que llegaron a 4,24.

Al momento de detallar qué esperan concretamente de las empresas durante el torneo, el 36% pidió que se habiliten áreas comunes con pantallas para seguir las transmisiones. Otro 23% consideró importante poder pausar las tareas durante los 90 minutos de juego, mientras que el 20% se inclinó por esquemas híbridos o mayor flexibilidad horaria.

Solo el 5% afirmó no esperar ninguna medida especial.

Las iniciativas de integración interna aparecieron entre las acciones más valoradas por los empleados. Prodes, sorteos, concursos y entrega de camisetas encabezaron las preferencias con el 60% de las menciones. También tuvieron buena recepción la instalación de pantallas en oficinas (55%), la comunicación clara sobre cómo se trabajará esos días (46%) y los cambios temporales en las jornadas laborales (34%).

La experiencia del Mundial de Qatar 2022 también dejó datos sobre el impacto de estas decisiones en el ambiente de trabajo. Un 33% de los encuestados recordó que su empresa promovió espacios de disfrute compartido y un 21% destacó la flexibilidad otorgada durante los partidos.

En cambio, el 13% señaló que su organización no implementó ninguna medida vinculada al torneo.

Según el relevamiento, esas diferencias tuvieron consecuencias directas en la motivación laboral. Entre quienes trabajaron en empresas que facilitaron la transmisión de los partidos o flexibilizaron horarios, el 69% aseguró haber sentido un aumento en la motivación. Por el contrario, en los entornos donde no hubo cambios, el 31% afirmó que el desinterés de la empresa afectó negativamente el ánimo del equipo.