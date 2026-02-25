Analía Verón impulsa el deporte barrial con actividades juveniles bajo la consigna “No a las drogas, sí al deporte”

En el marco de una agenda territorial orientada a la prevención de consumos problemáticos y la promoción de hábitos saludables, la concejal de Resistencia, Analía Verón, continúa desarrollando una serie de visitas a instituciones deportivas barriales bajo la premisa “No a las drogas, sí al deporte”, una iniciativa que busca acompañar el crecimiento de niños, niñas y jóvenes a través de la contención social que brindan los clubes.

Durante el último fin de semana, la edil participó del torneo juvenil femenino de vóley realizado en el Club Villa Prosperidad, donde se disputaron encuentros entre equipos de las provincias de Chaco y Corrientes. La competencia reunió a las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, promoviendo el deporte formativo y el intercambio regional entre jóvenes deportistas.

En ese contexto, Verón destacó la importancia de fortalecer los espacios deportivos como herramientas de prevención social. “Los clubes cumplen un rol fundamental en la formación de valores, disciplina y trabajo en equipo. Apostar al deporte es apostar al futuro de nuestros jóvenes”, expresó.

Por otra parte, este martes la concejal asistió a los festejos por el 19° aniversario del Club Deportivo Guirales, donde compartió una jornada comunitaria junto a familias del barrio. La celebración contó con la participación de padres, niños y vecinos, además de un show de batucada previo al tradicional canto de cumpleaños y corte de torta.

Durante la actividad, Verón mantuvo una reunión con integrantes de la comisión directiva de la institución para interiorizarse sobre las principales necesidades del club y avanzar en gestiones que permitan fortalecer su infraestructura y funcionamiento.

Estas acciones forman parte de una agenda de trabajo sostenida que impulsa la concejal en distintos barrios de la ciudad, promoviendo el deporte como herramienta de inclusión social, prevención y desarrollo comunitario.