Se conformó la Auditoría General de la Nación: el formoseño Naidenoff entre sus miembros

La AGN, que está presidida por el peronista Juan Manuel Olmos, ahora quedará integrada por dos libertarios, dos justicialistas, un radical, y una representante de los gobernadores aliados al presidente Javier Milei.

Ahora la AGN está conformada por Mónica Almada de La Libertad Avanza; Pamela Calletti, que responde a los gobernadores aliados; el camporista Juan Ignacio Forlón, por la Cámara de Diputados; y por el libertario Mariano Piazza, el peronista Javier Fernández, y el radical Luis Naidenoff.

Con esta nueva integración, el Gobierno tendrá dos representantes propios y dos aliados, y el kirchnerismo quedará relegado a tres miembros.

¿Quién es quién en la AGN?

Juan Manuel Olmos: peronista que cumplió diferentes funciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, y que tuvo un rol destacado como vicejefe de Gabinete en la Presidencia de Alberto Fernández.

Olmos, de 52 años, es abogado de la UBA, y tiene una amplia trayectoria ya que se desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, fye legislador porteño y, desde fines del 2023, a propuesta del Partido Justicialista es presidente de la Auditoria General de la Nación.

Mariano Piazza: es un abogado que fue propuesto al Gobierno nacional para convertirse en auditor de la AGN, a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem y su primo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, aliados clave de Karina Milei.

es un abogado que fue propuesto al Gobierno nacional para convertirse en auditor de la AGN, a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem y su primo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, aliados clave de Karina Milei. Javier Fernández: de profesión abogado, fue nuevamente nombrado como auditor en representación del peronismo del Senado, con lo cual volverá a integrar la Auditoría General de la Nación después de dos años.

Histórico integrante del peronismo, estuvo mencionado en la causa de los Cuadernos en las anotaciones que hizo el exchofer Antonio Centeno. Es auditor desde hace mas de 20 años, con lo cual será integrante con más experiencia y trayectoria en la AGN.

Luis Naidenoff: expresidente del bloque del radicalismo en el Senado, el abogado formoseño llegó a la Auditoría General Nacional luego de haber terminado su gestión como legislador en el 2023, luego 18 años de mandato.

Fue presidente del bloque de la UCR entre el 2011 y el 2023 y tuvo un rol central durante toda la gestión de Mauricio Macri, ya que debió encarar muchas negociaciones para lograr que el entonces oficialismo pueda sancionar las leyes en una Cámara dominada por el peronismo.

Mónica Almada: abogada de origen radical, exasesora en la Cámara de Diputados de la UCR, fue secretaria de Educación en la gestión de Fernando de la Rúa como jefe de Gobierno y luego en el Gobierno de la Alianza fue directora del Banco Ciudad, aunque tuvo un final controvertido cuando retiró su plazo fijo previo al inicio del corralito.

Tras desempeñarse como asesora del PRO en la Cámara de Diputados, fue designada en el Gobierno de Cambiemos primero como directora y luego como vicepresidenta de Nación Seguros, y ahora en el Gobierno de La Libertad Avanza fue funcionaria del Ministerio de Economía, de Luis Caputo, previo a ser propuesta como miembro de la AGN por la LLA.

Juan Ignacio Forlón: es un abogado santacruceño, muy ligado a la expresidenta Cristina Kirchner, que estuvo en la Auditoría desde el 2016 hasta el 2024, pero luego quedó como asesor remunerado. Amigo de la adolescencia de Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora tiene “plena” confianza en Forlón.

Tiene una extensa trayectoria en cargos públicos, fue director del Banco Nación en el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández y estuvo en la Loteria Nacional.

Pamela Calletti: exdiputada de Innovación Federal y dirigente que tiene terminal en el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acordó su ingreso a la AGN como parte de las negociaciones entre el Gobierno y los mandatarios dialoguistas.

La letrada salteña de 46 años fue funcionaria del exgobernador Juan Manuel Urtubey, en su gestión se desempeño como ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia, y Fiscal de Estado hasta 2019.

En 2021 fue electa diputada por el Frente de Todos, pero en el 2023 por directivas de su gobernador armó junto a dos salteños, un rionegrino y tres misioneros el bloque de Innovación y se convirtió en la titular de esa bancada hasta el final de su mandato en diciembre del 2025.