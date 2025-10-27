¿Quiénes alcanzaron bancas nacionales en Chaco?
Con el 97% de las mesas escrutadas y un 67,92% de participación hasta el momento en las elecciones legislativas nacionales, se empiezan a delimitar los nombres que representarán a la provincia del Chaco en el Congreso Nacional
En estas elecciones se disputaban dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales.
El recuento es voto a voto, con menos de 1.500 votos de diferencia por momentos entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP). De esta manera se abren dos escenarios posibles tras el recuento definitivo de votos.
- De resultar ganador LLA, las dos bancas corresponderían a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider y una para Jorge Capitanich.
- Y de resultar ganador FP, dos bancas serían para Jorge Capitanich y Magda Ayala, y una para Juan Cruz Godoy.
En conferencia de prensa desde el PJ, Capitanich aseguró: «Vamos a discutir en el escrutinio definitivo con toda la documentación. Esto no está definido y es una elección muy importante tanto para Argentina como para Chaco».
Elección pareja en Diputados
En cuanto a diputados, la distribución fue más clara: dos bancas para La Libertad Avanza con Mercedes del Rosario Goitia y Guillermo Agüero; y dos bancas para Fuerza Patria: Sergio Dolce y Julieta Campo.