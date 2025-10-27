¿Quiénes alcanzaron bancas nacionales en Chaco?

Con el 97% de las mesas escrutadas y un 67,92% de participación hasta el momento en las elecciones legislativas nacionales, se empiezan a delimitar los nombres que representarán a la provincia del Chaco en el Congreso Nacional

En estas elecciones se disputaban dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales.

Con estos datos, y siguiendo el sistema de distribución D» Hondt, de representación proporcional que se usa para asignar escaños según la cantidad de votos que recibe cada lista, la distribución de las bancas de senadores se definiría en el escrutinio definitivo.

El recuento es voto a voto, con menos de 1.500 votos de diferencia por momentos entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP). De esta manera se abren dos escenarios posibles tras el recuento definitivo de votos.

De resultar ganador LLA, las dos bancas corresponderían a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider y una para Jorge Capitanich.

Y de resultar ganador FP, dos bancas serían para Jorge Capitanich y Magda Ayala, y una para Juan Cruz Godoy.

En conferencia de prensa desde el PJ, Capitanich aseguró: «Vamos a discutir en el escrutinio definitivo con toda la documentación. Esto no está definido y es una elección muy importante tanto para Argentina como para Chaco».

Elección pareja en Diputados

En cuanto a diputados, la distribución fue más clara: dos bancas para La Libertad Avanza con Mercedes del Rosario Goitia y Guillermo Agüero; y dos bancas para Fuerza Patria: Sergio Dolce y Julieta Campo.