Corrientes: gana Provincias Unidas, LLA segunda y el peronismo en tercer lugar

Corrientes es una de las pocas provincias en donde Provincias Unidas se impuso. Con un estrecho margen, el oficialismo gana con el 33,88%, lo que se traduce en 183.229 votos .

En segundo lugar, LLA obtiene el 32,64%, es decir, 176.538 votos. En tercer lugar se ubica Fuerza Patria, con el 28,38%, lo que significan 153.480 votos.

Con estos datos escrutados, cada fuerza ingresa 1 diputado a la Cámara baja. Este año, Corrientes no eligió a senadores nacionales.