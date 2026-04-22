Castelli: el APA confirmó mejoras en el escurrimiento tras el temporal y avanza en obras clave

En el marco de la emergencia hídrica que afectó al norte chaqueño, el presidente de la Administración Provincial del Agua, Jorge Pilar, recorrió la ciudad de Juan José Castelli y destacó una evolución favorable en la situación tras las intensas lluvias.

“Por suerte ya no hay casas con agua, salvo algunos barrios periféricos donde todavía queda acumulación en las calles”, señaló, remarcando que el nivel de anegamiento descendió considerablemente en las zonas más afectadas.

Uno de los puntos centrales de la intervención fue el trabajo sobre el sistema de drenaje. Pilar explicó que se detectó un “tapón” en el Canal 1 que dificultaba el escurrimiento, el cual fue removido, permitiendo una mejor circulación del agua. Además, confirmó que ya está planificada una limpieza integral del canal para optimizar su funcionamiento a futuro.

“El agua sigue su curso natural hacia aguas abajo. En la medida en que los canales se descargan, mejora la capacidad de escurrimiento en toda la zona”, detalló.

En paralelo, el titular del organismo adelantó que se trabajará junto al municipio en la mejora del sistema interno de desagües y en el fortalecimiento de la infraestructura. En ese sentido, recomendó la incorporación de bombas de extracción para hacer frente a este tipo de eventos climáticos extremos.

Respecto a otras zonas, también mencionó avances en el sistema de bombeo de barrio Eucal, donde se aguarda la finalización de trabajos complementarios para optimizar el traslado del agua hacia la estación correspondiente.

Finalmente, Pilar remarcó la importancia del trabajo conjunto entre provincia y municipios para enfrentar este tipo de contingencias. “Nuestra tarea es colaborar, no chicanear. Hay que seguir trabajando para mejorar el escurrimiento y prevenir futuras situaciones”, concluyó.

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan monitoreando la evolución del agua en toda la región, en una etapa que comienza a dejar atrás la emergencia inmediata y abre paso a las tareas de recuperación y planificación.