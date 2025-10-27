Resistencia: dos detenidos por el enfrentamiento con disparos en el barrio Güiraldes

Secuencia 05.00_00_10_21.Imagen fija007

Personal del Departamento de Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra las Personas, detuvo este domingo por la noche a dos hombres acusados de participar en un enfrentamiento armado ocurrido en la intersección de avenida Soldado Aguilera y calle Don Segundo Sombra, en el barrio Ricardo Güiraldes de la capital chaqueña.

El hecho, caratulado como “supuesto abuso de armas de fuego”, se registró alrededor de las 21:30 y fue advertido inicialmente a través de videos difundidos en redes sociales, en los cuales se observaba a dos grupos de personas enfrentándose con disparos.

Tras analizar las imágenes y realizar tareas de investigación, los efectivos lograron identificar a dos de los presuntos partícipes: Martín Orlando Vallejos Velazco (47) y Martín Sebastián Vallejos Velazco (26), conocido por el alias de “Tono”.
Ambos fueron interceptados y demorados en la zona de calle 12 y Soldado Aguilera, dentro del mismo barrio donde se produjo el conflicto.

Los detenidos fueron trasladados primero a la División Medicina Legal para las pericias de rutina y luego al Departamento de Investigaciones Complejas, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce.

Por disposición de la magistrada, se ordenó la aprehensión e identificación formal de los sospechosos, así como la realización del dermotest para detectar rastros de pólvora.
Las pericias estuvieron a cargo de profesionales del Gabinete Científico del Poder Judicial, entre ellos la licenciada Vanesa Juárez Gómez y Cristian Barrientos.

Las autoridades informaron que la causa continúa en etapa investigativa y que se prosigue con las diligencias de rigor para esclarecer completamente el hecho.

Más Noticias

433969w686h305c.jpg

Claudia Panzardi: «Hoy vamos Chaco es la tercera fuerza de la provincia»

WhatsApp Image 2025-10-26 at 18.21.56

Resistencia: investigan un presunto desorden con arma de fuego en la zona sur

183934w850h638c.jpg

Silvana Schneider: «La forma de hablar en democracia es con el voto»

Te pueden interesar

Secuencia 05.00_00_10_21.Imagen fija007

Resistencia: dos detenidos por el enfrentamiento con disparos en el barrio Güiraldes

Elecciones-BUP-Chaco2-1

¿Quiénes alcanzaron bancas nacionales en Chaco?

181711w790h527c.png

Corrientes: gana Provincias Unidas, LLA segunda y el peronismo en tercer lugar

433969w686h305c.jpg

Claudia Panzardi: «Hoy vamos Chaco es la tercera fuerza de la provincia»

WhatsApp Image 2025-10-26 at 23.48.47

«Esta gran alianza no se conforma con dos partidos políticos sino con muchos chaqueños de bien»