El Espinillo: bajó el agua, pero persisten complicaciones en zonas rurales y esperan asistencia

Tras el fuerte temporal que afectó al norte chaqueño, el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, confirmó que las lluvias cesaron en las últimas horas, lo que permitió una mejora en la situación general, aunque advirtió que el clima continúa inestable.

“Gracias a Dios dejó de llover y el agua bajó bastante, pero el tiempo sigue amenazante”, señaló el jefe comunal, quien indicó que los equipos municipales trabajan intensamente en tareas de drenaje en la planta urbana para facilitar el escurrimiento.

Sin embargo, la situación en áreas rurales sigue siendo compleja. Cuellar detalló que varios parajes presentan caminos vecinales anegados y familias aisladas, entre ellos zonas como Quebrachal, Víbora Blanca, Pozo El Toba y El Singular. “Estamos saliendo a recorrer y asistir a los vecinos”, afirmó.

En cuanto a la asistencia, el intendente reconoció que hasta el momento el municipio afrontó la emergencia con recursos propios, aunque aseguró haber mantenido contacto con funcionarios provinciales, quienes comprometieron el envío de ayuda en las próximas horas.

Entre los pedidos realizados se encuentran alimentos, colchones y medicamentos, elementos considerados esenciales para atender a las familias afectadas por el ingreso de agua en viviendas y el aislamiento de comunidades.

“Esto no es una cuestión política, es una necesidad de la gente”, remarcó Cuellar, al expresar su expectativa de que la ayuda llegue lo antes posible para reforzar el operativo local.

Mientras tanto, el municipio continúa desplegado en el territorio, priorizando la asistencia directa y el relevamiento de daños en una región que, si bien comienza a recuperarse, aún enfrenta importantes dificultades.