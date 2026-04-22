El Concejo de Sáenz Peña ratificó convenios y el municipio recuperará fondos invertidos

En una sesión especial realizada este miércoles, el Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña aprobó la ratificación de convenios suscriptos por el Ejecutivo local, con el objetivo de avanzar en la restitución de recursos económicos que habían sido invertidos por el municipio.

La convocatoria fue impulsada por la Presidencia del cuerpo legislativo a pedido del intendente Bruno Cipolini, quien solicitó el tratamiento de distintos proyectos de ordenanza, entre ellos los acuerdos transaccionales que permitirán el recupero de fondos para las arcas municipales.

Durante el debate se presentaron dos despachos: uno de mayoría, que respaldó la aprobación de los convenios, y otro de minoría. En este último, el bloque Frente Chaqueño manifestó su rechazo y votó en contra de la iniciativa.

Los concejales que acompañaron la propuesta destacaron que la medida permitirá resguardar los intereses económicos de la comunidad, además de aportar mayor transparencia y previsibilidad en la administración de los recursos públicos.