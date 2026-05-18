Fiat revivió al Topolino, un auto «ratoncito» barato y eléctrico con gran pantalla digital y muchas sorpresas

La pantalla digital del Fiat Topolino, súper novedosa. Foto: Fiat

La propuesta de la multinacional Fiat apunta directamente a los trayectos cortos dentro de las grandes ciudades europeas, donde el espacio, el tránsito y las restricciones ambientales condicionan cada vez más la movilidad cotidiana.

Su tamaño ultracompacto facilita el estacionamiento y la circulación, mientras que la posibilidad de cargarlo en un enchufe doméstico simplifica el uso diario.

La estrategia de Fiat mostró resultados rápidos. Es que durante 2025, el Topolino logró cerca del 20% del mercado europeo de cuadriciclos, consolidándose como líder dentro de ese segmento. ¿Argentina? A la expectativa de que los estudios de mercado determinen la llegada del pequeño, muy esperado a lo largo y ancho del país.

El Fiat Topolino llegó para quedarse, al parecer. Foto: Fiat

Por otra parte, la novedad más reciente es el color Corallo, que se suma al ya conocido Verde Vita. Aunque la gama mantiene una estructura simple (un solo modelo disponible en dos tonalidades), Fiat busca reforzar una identidad visual claramente reconocible.

FIAT: del ícono italiano de posguerra a la movilidad eléctrica urbana

También hubo cambios en el interior del Fiat Topolino. La pantalla digital pasó de 3,5 a 5,7 pulgadas, alcanzando una superficie total de 8,3. Además del aumento de tamaño, la empresa rediseñó los gráficos para ofrecer una lectura más clara y una interfaz más intuitiva.

La filosofía del habitáculo continúa enfocada en la practicidad. Los asientos escalonados y las amplias superficies vidriadas generan mayor sensación de amplitud y luminosidad pese a las dimensiones reducidas del auto.

Fiat sacudió el mercado de los city car con el Topolino, una opción tecnológica y 100% eléctrica. Foto: Fiat

El nuevo Topolino no busca competir con autos eléctricos de mayores prestaciones ni con tecnologías sofisticadas. Su propuesta es mucho más concreta: ofrecer movilidad eléctrica urbana de bajo costo operativo y utilización simple.

Aunque el contexto es completamente distinto al de los años treinta, Fiat apuesta a conservar el mismo espíritu que convirtió al Topolino original en un vehículo emblemático: facilitar el movimiento cotidiano dentro de la ciudad mediante una solución accesible y compacta.

El Fiat Topolino por dentro. Tiene capacidad para 2 personas. Foto: Fiat

Cuánto cuesta el Fiat Topolino en mayo de 2026

En mayo de 2026, el precio del Fiat Topolino varía según la región y su disponibilidad.

En Europa tiene un precio de tarifa oficial de 9.890 € a 9.990 €. Con algunas ofertas al contado, puede rondar los 8.890 €.