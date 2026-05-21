Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato y limón para decirle adiós al mal aliento

Para combatir el mal aliento, primero hay que entender su origen. El 90% de las veces, el mal olor es causado por bacterias anaerobias que se acumulan en la lengua, las encías y entre los dientes, liberando compuestos de azufre.

El bicarbonato de sodio actúa como un potente neutralizador de ácidos. Al alterar y equilibrar el pH de la boca, destruye las bacterias y remueven la placa bacteriana de la lengua.

Por su parte, el jugo de limón no solo aporta un aroma cítrico que enmascara el mal olor al instante, sino que contiene propiedades antisépticas y antibacterianas naturales que desinfectan la cavidad bucal.

No debes usar esta mezcla tan seguido.

Aunque este truco casero es altamente efectivo para una emergencia o para refrescar el aliento de forma puntual, los dentistas lanzan una advertencia importante: no debe usarse como un enjuague diario, ya que puedes dañar el esmalte de los dientes.

Utiliza este remedio un máximo de dos veces por semana y nunca te cepilles los dientes inmediatamente después de usarlo; espera al menos 20 minutos para que la saliva neutralice los ácidos en tu boca.

Paso a paso: cómo preparar este enjuague casero