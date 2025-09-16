Aviso de adiós: el lenguaje corporal que usa tu perro para despedirse de la familia

De seguro has notado que el comportamiento de los perros es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando la mascota está viviendo sus últimos días y busca un lenguaje de despedida para su familia.

Los perros son seres emocionales que expresan sus sentimientos principalmente a través del lenguaje corporal. Aunque muchas veces pensamos que solo entienden rutinas o ladridos específicos, lo cierto es que los canes comunican sus emociones con gestos y posturas. Entre esas expresiones se encuentra un momento muy especial y cargado de sensibilidad: la forma en la que se despiden de sus dueños o de otros animales.

Comprender estas señales no solo ayuda a fortalecer el vínculo con nuestras mascotas, también permite interpretar su bienestar emocional.