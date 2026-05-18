Cómo hacer bifes a la criolla en olla: la receta de la comida clásica argentina con carne y verduras
Hay aromas que tienen el poder de hacernos viajar en el tiempo, y el de una olla burbujeando lentamente sobre la hornalla con carne, verduras y diferentes ingredientes, es uno de ellos. Los bifes a la criolla son una receta estandarte de la mesa argentina, perfecta para estos días frescos.
Esta receta de bifes a la criolla es una solución práctica e ingeniosa para alimentar a familias numerosas con ingredientes accesibles, pero terminaron convirtiéndose en un verdadero manjar que trasciende generaciones.
El secreto de su éxito radica en la cocción lenta en capas, lo que permite que los jugos de la carne, las verduras y los condimentos se amalgamen creando una salsa espesa y deliciosa. ¿Lo mejor? Se hace todo en una sola olla, ensuciando poco y rindiendo mucho.
A continuación, la receta definitiva para que te luzcas en casa.
Receta de bifes a la criolla, ingredientes (para 4 personas)
- Carne: 4 a 6 bifes de un grosor medio (nalga, bola de lomo, cuadrada o paleta).
- Papas: 3 o 4 medianas.
- Cebollas: 2 grandes.
- Morrones: 1 rojo y ½ verde.
- Tomates: 2 peritas (bien maduros) o 1 lata de tomates perita en conserva.
- Líquido: 1 taza de caldo de carne o verdura (y, si te gusta, un chorrito de vino blanco).
- Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y 1 o 2 hojas de laurel.
- Extra (opcional): ½ taza de arvejas, aceite y un par de dientes de ajo.
Receta de bifes a la criolla, paso a paso
- La preparación previa (Mise en place): el éxito de este plato está en el corte de los ingredientes. Cortá las cebollas en aros finos, los morrones en tiras (juliana) y los tomates en rodajas. Pelá las papas y cortalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Tip de oro: no las cortes muy finitas porque se van a desarmar durante la cocción.
- El armado de las capas: buscá una olla amplia y de fondo grueso (si tenés una de hierro fundido, es el momento ideal para usarla). Agregá un chorrito de aceite en la base. Empezá a construir tu obra de arte: hacé un «colchón» con la mitad de las cebollas y los morrones. Por encima, acomodá los bifes. Salpimentá la carne. Luego, cubrí la carne con las rodajas de papa, y coroná todo con los tomates, el resto de la cebolla y el morrón. Si te gusta el ajo, podés sumar un par de dientes picados.
- Condimentar y humectar: espolvoreá generosamente con el pimentón, el orégano y el ají molido. Agregá las hojas de laurel. Verté el caldo caliente (y el chorrito de vino si decidiste usarlo) por los bordes de la olla para no «lavar» los condimentos que pusiste arriba.
- La magia de la cocción lenta: llevá la olla a fuego fuerte hasta que rompa el hervor. En ese momento, bajá el fuego al mínimo y tapá la olla. Dejá cocinar a fuego lento durante unos 40 a 45 minutos. No hace falta revolver, pero podés sacudir la olla suavemente por las asas de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo.
- El toque final: si decidiste usar arvejas, agregalas faltando 5 minutos para terminar la cocción. El plato estará listo cuando pinches las papas y estén tiernas, pero sin desarmarse.
El consejo crucial de la receta
Apagá el fuego y dejá reposar la olla tapada durante 10 minutos antes de servir. Esto permite que los sabores se asienten y la salsa tome mejor cuerpo. Al momento de llevarlo a la mesa, asegurate de tener a mano una buena panera con pan francés o casero, ¡vas a necesitarlo!