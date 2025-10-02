Puerto Vilelas: un hombre fue alcanzado por un rayo y se encuentra fuera de peligro

Un hecho poco común se registró en la siesta de este jueves en Puerto Vilelas, cuando un hombre de 35 años fue alcanzado por un rayo en la zona de la Avenida Costanera, terraplén del barrio Ex Ferrocarril.

La víctima fue identificada como Marcos Almirón, domiciliado en Lote 24 de esa localidad. De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 16.30 fue asistido en el lugar por personal del Grupo de Unidad Municipal (GUM), que lo trasladó de inmediato al hospital local.

La médica de guardia, Dra. Viviana Sánchez, confirmó que Almirón ingresó consciente y en estado estable, aunque por precaución se solicitó una ambulancia para derivarlo al Hospital Eva Perón de Barranqueras, donde se le realizarán estudios complementarios.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió en momentos de inestabilidad climática, con presencia de tormentas eléctricas en la zona.

Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de resguardarse en lugares seguros durante tormentas eléctricas para evitar situaciones de riesgo.