Colonia Popular: detuvieron a un hombre acusado de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad

Un violento robo ocurrido días atrás en Resistencia tuvo un giro en las últimas horas, cuando personal de la División Sustracción Vehicular e Investigaciones logró la aprehensión de un sospechoso y el secuestro de varios de los elementos sustraídos.

El hecho denunciado ocurrió el pasado 30 de septiembre, alrededor de las 4.15 de la madrugada, cuando un delincuente ingresó a la vivienda de Juan Manuel Miño (49), ubicada en Roque Sáenz Peña al 673. Según consta en la denuncia, el intruso violentó un ventanal posterior —sufriendo un corte en la mano— y, armado con dos cuchillos, amenazó a la familia: “No les voy a hacer nada, pero si se portan mal los voy a torturar y lastimar”.

Tras reducirlos, comenzó a cargar en una mochila y un morral distintos objetos de valor: una notebook Lenovo G480, dos celulares Motorola, relojes, ropa y hasta una camiseta de River Plate. Antes de escapar, se vistió con prendas de la víctima —campera, pantalón y zapatillas— y se dio a la fuga a bordo de la motocicleta familiar, una Guerrero G110 Trip, dominio A120XKC.

La investigación

La denuncia fue radicada en la Comisaría Tercera Metropolitana, y luego derivada al Departamento de Investigaciones Complejas, que trabajó con testimonios, un identikit y datos aportados por la víctima.

Los investigadores lograron establecer que el sospechoso sería Ángel David Ozuna (34), domiciliado en Resistencia, quien presenta cicatrices y tatuajes que coincidieron con la descripción aportada por Miño.

Finalmente, este 2 de octubre, Ozuna fue detenido en Colonia Popular por otro hecho de robo en grado de tentativa. Al momento de su aprehensión se hallaron varios de los elementos denunciados: relojes, navajas, mochilas y la camiseta de River Plate.

Intervención judicial

Con intervención del Equipo Fiscal N°13, a cargo del Dr. Víctor Recio, se ordenó el secuestro de los bienes recuperados y la notificación formal de aprehensión para Ozuna, quien fue trasladado al Departamento de Investigaciones Complejas para continuar con las diligencias legales correspondientes.