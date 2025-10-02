Peña Duartanguera: música y danza para apoyar a la delegación que viaja a Córdoba

La Academia Duartango, dirigida por Santiago Duarte, se prepara para una noche imperdible de música y danza popular. La Peña Duartanguera se realizará el sábado 4 de octubre, a partir de las 21.30, en la Usina Cultural (Cervantes 1640).

El evento contará con la actuación de Aldana Barbosa, Los Residentes, Estrellas del Litoral y Ubalamba Folclore. También se sumará el Taller de Identidad de Fontana, junto a las presentaciones de los grupos Infantil, Menor, Taller y Adultos de Duartango.

“Estamos muy contentos porque logramos armar una gran grilla de artistas y bailarines que nos van a acompañar. Será una verdadera fiesta”, expresó Santiago Duarte.

La peña tiene un fin solidario: recaudar fondos para cubrir los gastos del viaje de la delegación de Duartango que representará a la provincia en el campeonato nacional femenino de danza, que se llevará a cabo en Tanti, Córdoba, del 8 al 13 de octubre, tras haber resultado ganadores en la sede provincial.

Las entradas tienen un costo de $5.000 y pueden adquirirse en la sede de Duartango (Santa María de Oro 175, Planta Alta) o comunicándose al 3624-241113.

“Estamos todos ansiosos, preparados y con mucha expectativa. Creemos que el clima nos va a acompañar, así que invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta gran noche”, concluyó Duarte.