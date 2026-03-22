Puerto Vilelas: realizaron operativo integral de salud en el paraje Las Tres Bocas
En Puerto Vilelas, el municipio llevó adelante un operativo integral de salud en el paraje Las Tres Bocas, con el objetivo de acercar servicios médicos a vecinos de la zona.
La jornada se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre el personal del C.I.C. “Carlos Piñol” y la delegación municipal, en el marco de una estrategia orientada a descentralizar la atención sanitaria y fortalecer el acceso a la salud pública.
Durante el operativo, las familias accedieron a distintas prestaciones, entre ellas vacunación correspondiente al calendario nacional, controles clínicos generales, medición de peso y talla, y monitoreo de la presión arterial.
Además, se realizaron chequeos médicos integrales para evaluar el estado de salud de los vecinos y promover la detección temprana de posibles patologías.
Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de intervenciones territoriales, que buscan garantizar la atención médica en sectores alejados y responder a las necesidades de la comunidad.
Asimismo, remarcaron que continuarán impulsando este tipo de operativos en distintos puntos de la localidad para mejorar la cobertura sanitaria.