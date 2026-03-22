Defensores de Vilelas reaccionó tarde y cayó en un duelo intenso

San Martín de Formosa se impuso por 2 a 1 ante Defensores de Vilelas en un encuentro dinámico y con situaciones para ambos equipos, disputado en el estadio Estadio 17 de Octubre.

En los primeros minutos, Defensores intentó presionar alto para incomodar al local y tuvo la primera situación clara en los pies de Gonzalo Ríos, aunque la defensa logró despejar sobre la línea. Con el correr del juego, el conjunto formoseño comenzó a asentarse y a generar peligro, principalmente a través de la pelota parada.

El arquero Leandro Ledesma fue clave para sostener a la visita en ese tramo, con intervenciones ante remates de Mauro Siergiejuk y Oscar Piris. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, San Martín logró romper el cero: a los 41 minutos, Lautaro Ceratto conectó de cabeza en el segundo palo tras un tiro libre y puso el 1 a 0.

En el complemento, el partido mantuvo su intensidad, con un ida y vuelta constante. Defensores buscó el empate, pero dejó espacios que el local supo aprovechar. A los 14 minutos, Agustín Griego amplió la ventaja con un remate potente.

El “franjeado” tuvo chances para liquidarlo, incluyendo un disparo de Ricardo Tapia que pegó en el palo, mientras que Defensores también generó peligro, especialmente con un cabezazo de Montenegro que fue contenido por el arquero Kevin Humeler.

Sobre el final, el equipo chaqueño logró descontar mediante un penal convertido por Gonzalo Ríos, quien fue el más peligroso de la visita. Pese a la derrota, Defensores dejó una imagen positiva en su debut y ya piensa en su próximo compromiso ante Tucumán Central.

Síntesis del partido

San Martín (Fsa) 2: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez; Oscar Chiquichano, Lautaro Ceratto, Mauro Siergiejuk.

DT: Marcelo Rubino.

Defensores de Vilelas 1: Leandro Ledesma; Facundo Fernández, Brian Berlo, Facundo Lallana, Juan Carlos Molina; Gonzalo Cañete, Maximiliano Acevedo, Leonel Niz; Rodrigo Montenegro; Gonzalo Ríos y Jonatan Canario.

DT: Joaquín Espíndola.

Goles: 41′ PT Lautaro Ceratto (SM), 14′ ST Agustín Griego (SM), 45′ ST Gonzalo Ríos (DF).

Cambios:

22′ ST Lautaro Larrasabal por Canario (DF), Joaquín Acevedo por Cañete (DF);

24′ ST Alexis López por Piris (SM);

30′ ST Ramón Maciel por Montenegro (DF);

32′ ST Facundo Monín por Ceratto (SM), Ramón Ledesma por Siergiejuk (SM);

35′ ST Emanuel Cuevas por Bobadilla (SM), Alejandro Benítez por Núñez (SM);

36′ ST Bruno Pietro por Fernández (DF).