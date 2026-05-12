Autoridades de Tres Isletas monitorean la situación hídrica en zonas productivas

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, encabezó una recorrida junto a funcionarios municipales para supervisar la situación hídrica en distintos sectores del departamento afectados por el avance del agua.

La inspección se realizó sobre el curso del Zanjón Salto La Vieja, donde se llevó adelante un seguimiento del comportamiento y desplazamiento de las aguas en áreas comprometidas.

Participaron de la recorrida la concejal Cristina Skoko, el secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Carlos Kutnich, y el secretario de Intendencia, Ramón Miño.

Durante la visita, las autoridades verificaron el escurrimiento natural del agua y observaron el avance de la masa líquida en sectores con abundante vegetación.

Además, informaron que continúan los trabajos de limpieza del cauce en articulación con la Administración Provincial del Agua (APA) y la Dirección de Vialidad Provincial, con el objetivo de brindar respuestas ante la problemática hídrica que afecta a productores de la zona.

Desde el Municipio destacaron que estas tareas permiten evaluar permanentemente la situación y avanzar en acciones destinadas a reducir el impacto sobre las actividades agrícolas y ganaderas de la región.