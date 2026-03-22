Fontana: realizaron operativo de tránsito sobre avenida Augusto Rey

En Fontana, agentes de la Dirección de Tránsito municipal llevaron adelante un operativo de control vehicular en la avenida Augusto Rey, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en la ciudad.

El procedimiento se desarrolló durante la noche y contó con la participación del secretario de Seguridad Vial y Ciudadana, Marcelo Solís.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de controles para prevenir siniestros viales y promover el respeto por las normas de tránsito.

Asimismo, remarcaron que estos operativos forman parte de las acciones habituales orientadas a mejorar la circulación y garantizar mayor seguridad para conductores y peatones.