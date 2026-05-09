Convocan a una nueva marcha universitaria: ¿Cómo será el recorrido en Chaco y Corrientes?

Este martes 12 de mayo las universidades públicas de todo el país realizarán una nueva marcha federal para reclamar la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei.

La manifestación se replicará también en Chaco y Corrientes en dos movilizaciones que tendrán como horario de concentración las 17:30 e iniciarán a las 18 horas bajo el lema «Milei cumplí la ley».

En Resistencia el lugar de concentración será la entrada al campus de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicada en avenida Las Heras 727, y el punto de llegada será el mástil mayor de la plaza 25 de Mayo, sobre avenida 9 de julio.

La movilización exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la recuperación de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles, la defensa de la movilidad social y el futuro nacional y un fuerte rechazo a la intervención e intimidación del Poder Ejecutivo nacional.

Se trata de la cuarta convocatoria federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional fue anunciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La nueva protesta se suma a las de abril de 2024, octubre de 2024 y septiembre de 2025 y se espera una amplia convocatoria. En ese contexto, desde el CIN señalaron que los salarios universitarios ya perdieron un 43,2% de su poder adquisitivo desde que Milei asumió la presidencia, esto sin contar los recortes presupuestarios que afectan el otorgamiento de becas para estudiantes.