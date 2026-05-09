La brecha de ingresos ya supera el 300% entre provincias.

Mientras en CABA una persona percibe más de US$25 diarios, en provincias del norte argentino los ingresos apenas superan los US$8. El informe revela diferencias extremas en poder adquisitivo, formalidad laboral y acceso a bienes básicos.

La recuperación económica medida “en dólares” no se vive igual en toda la Argentina. Mientras algunas provincias muestran ingresos comparables con economías regionales más desarrolladas, otras apenas alcanzan niveles mínimos de subsistencia diaria. Así lo expone un informe de la consultora Focus Market, que analiza el ingreso individual promedio y las fuertes diferencias territoriales del país.

El dato central es contundente: hay provincias donde una persona vive con apenas US$8 diarios mientras que en otras el ingreso supera los US$25 por día. La diferencia entre ambos extremos supera el 300%.

Un promedio nacional que esconde realidades muy distintas

Según el informe, el ingreso individual promedio en Argentina es US$671 mensuales ubicando al país por encima de Bolivia, Paraguay y Brasil, aunque todavía lejos de Uruguay y Chile.

Pero el promedio nacional oculta una fuerte desigualdad interna.

Las provincias con mayores ingresos

CABA: US$762 mensuales

Tierra del Fuego: US$635

Neuquén: US$610

La Pampa:US$561

Las provincias con menores ingresos

La Rioja:US$247

Chaco:US$255

Formosa:US$266

En términos concretos, una persona en la Ciudad de Buenos Aires percibe más del doble que un habitante de La Rioja.

Vivir con US$8 por día en Argentina

El informe también mide el ingreso diario promedio por provincia y allí aparece uno de los datos más impactantes.

Ingreso diario promedio

CABA: US$25,41

Tierra del Fuego: US$21,18

Neuquén: US$20,36

En el otro extremo:

La Rioja: US$8,24

Chaco: US$8,52

Formosa: US$8,89

La consultora remarca que estas diferencias no son solo estadísticas, sino que impactan directamente en el acceso a alimentos, salud, educación y calidad de vida.

Qué puede comprar un argentino con un día de trabajo

Para mostrar la magnitud de la brecha, el estudio traduce el ingreso diario en consumo básico.

En La Rioja, un día de trabajo alcanza para:

Medio kilo de bifes

Medio kilo de helado

Cinco empanadas

En CABA, en cambio:

1 kilo y 3/4 de bifes

1 kilo y medio de helado

14 empanadas

Es decir, la misma jornada laboral tiene resultados completamente distintos según la provincia donde se viva.

La informalidad profundiza aún más la desigualdad

El trabajo también analiza la diferencia de ingresos entre trabajadores formales e informales.

Las mayores brechas se registran en:

Santa Cruz: 67,3%

Chaco: 63,9%

San Luis: 62,7%

Esto significa que un trabajador informal gana menos de la mitad que uno registrado.

En contraste, las menores brechas aparecen en:

Tierra del Fuego: 31,6%

La Rioja: 42,5%

CABA: 42,6%.

Según Focus Market, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales factores que agravan las diferencias económicas entre regiones.

La conclusión del informe es clara: sin estabilidad, inversión y formalización laboral, las mejoras macroeconómicas difícilmente se traduzcan en una mejora real para gran parte de la población argentina.