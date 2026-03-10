Puerto Vilelas: instalan cámaras de seguridad en la E.E.S. N° 52 para reforzar la prevención

La Municipalidad de Puerto Vilelas avanza con la instalación de cámaras de seguridad en la E.E.S. N° 52, en el marco de un programa destinado a fortalecer las condiciones de prevención y cuidado en los establecimientos educativos de la ciudad.

El trabajo es coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental, junto al equipo técnico municipal encargado de la instalación de los dispositivos, utilizando recursos propios del municipio.

Según informaron desde la comuna, las cámaras que se están colocando son equipos de última generación con visión nocturna, que serán integrados al Centro de Monitoreo local para reforzar las tareas de vigilancia y prevención durante las 24 horas.

En paralelo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos lleva adelante tareas de poda y reparación del alumbrado público en el predio del establecimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en el entorno de la institución.

Desde el municipio señalaron que este programa de fortalecimiento de la seguridad escolar continuará implementándose de manera progresiva en otros establecimientos educativos de Puerto Vilelas, reafirmando el compromiso de acompañar y proteger a la comunidad educativa.