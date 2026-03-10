General Vedia: se disputó una nueva jornada de la Liga Local de Veteranos “Marcos Mendoza”

En la localidad de General Vedia se llevó adelante una nueva fecha de la Liga Local de Veteranos “Marcos Mendoza”, un torneo que convoca a vecinos y equipos de la comunidad, promoviendo el deporte, el compañerismo y la pasión por el fútbol.

La jornada reunió a distintos equipos que participan del certamen, consolidando un espacio de encuentro deportivo que año tras año fortalece la integración entre los jugadores y aficionados del fútbol local.

Tras la disputa de los partidos, la tabla de posiciones quedó encabezada por San Carlos con 9 puntos, seguido por Tres Horquetas con 3 unidades. Más atrás se ubican Naranjito con 2 puntos, mientras que CEN 40 y Barrio Sur suman 1 punto cada uno.

Desde el municipio destacaron la importancia de impulsar actividades deportivas que promuevan la participación de los vecinos y generen espacios de recreación y convivencia en la comunidad.

La Liga Local de Veteranos continúa desarrollándose con nuevas fechas programadas, consolidándose como uno de los espacios deportivos más representativos de General Vedia.