General Vedia: se disputó una nueva jornada de la Liga Local de Veteranos “Marcos Mendoza”

649533406_17947969671103998_2422213729460973783_n

En la localidad de General Vedia se llevó adelante una nueva fecha de la Liga Local de Veteranos “Marcos Mendoza”, un torneo que convoca a vecinos y equipos de la comunidad, promoviendo el deporte, el compañerismo y la pasión por el fútbol.

La jornada reunió a distintos equipos que participan del certamen, consolidando un espacio de encuentro deportivo que año tras año fortalece la integración entre los jugadores y aficionados del fútbol local.

Tras la disputa de los partidos, la tabla de posiciones quedó encabezada por San Carlos con 9 puntos, seguido por Tres Horquetas con 3 unidades. Más atrás se ubican Naranjito con 2 puntos, mientras que CEN 40 y Barrio Sur suman 1 punto cada uno.

Desde el municipio destacaron la importancia de impulsar actividades deportivas que promuevan la participación de los vecinos y generen espacios de recreación y convivencia en la comunidad.

La Liga Local de Veteranos continúa desarrollándose con nuevas fechas programadas, consolidándose como uno de los espacios deportivos más representativos de General Vedia.

Internacionales

WhatsApp Image 2026-03-10 at 06.30.27 (1)

Liga Argentina: Villa San Martín se hizo fuerte en casa y venció a Salta Basket

646274031_1527893812672621_3744852437860781806_n

Las Breñas ultima detalles para recibir el “Campus Magnano” de básquet

648598860_122266747376167010_6874880769727268619_n

Napenay fue sede de un encuentro regional de fútbol de veteranos +40