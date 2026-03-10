Margarita Belén: inauguraron las actividades del Club Deportivo Municipal

En la localidad de Margarita Belén se realizó la apertura oficial de las actividades deportivas del Club Deportivo Municipal, una iniciativa destinada a promover la práctica del deporte y la participación de la comunidad en distintas disciplinas.

La jornada fue encabezada por la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto al coordinador de Deportes, Nico Abatte, quienes presentaron a los profesores que estarán a cargo de acompañar y formar a los deportistas durante el año.

Las actividades se desarrollarán en el Club Juventud y en el Centro de Entrenamiento, espacios donde se llevarán adelante las prácticas deportivas y los entrenamientos de las distintas disciplinas.

Desde el municipio recordaron además que continúan abiertas las inscripciones para quienes deseen participar. Los interesados pueden anotarse de lunes a viernes, de 8 a 12, en la Oficina de Deportes.

Las autoridades destacaron que el objetivo es seguir fortaleciendo el deporte como un ámbito de encuentro, formación y crecimiento para los vecinos de Margarita Belén.