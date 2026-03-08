Puerto Vilelas: el municipio realizó trabajos de limpieza y mejoramiento en Tres Bocas

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa con operativos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, a través de la Delegación Municipal de Tres Bocas, y en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se llevaron adelante tareas de limpieza y mejoramiento integral en diferentes puntos del lugar.

Los trabajos incluyeron intervenciones para acondicionar los espacios y reforzar el mantenimiento del sector, con la participación de personal municipal.

Desde el municipio de Puerto Vilelas informaron que estas acciones forman parte de una planificación que continuará en los próximos días, con operativos de distintas áreas municipales para fortalecer la presencia del Estado local y el trabajo territorial en la zona.