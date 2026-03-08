Margarita Belén: realizaron encuentro de reflexión por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en la localidad de Margarita Belén el encuentro denominado “Un tiempo para la mujer moderna”, organizado por la Iglesia Templo del Espíritu Santo.

La actividad contó con la participación de la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto a la coordinadora de Género, Mirian Romero, y el coordinador de Cultos, Esteban Ramírez.

Durante la jornada se compartió una tarde de charla, reflexión y merienda, en un espacio pensado para destacar y valorar el rol de la mujer en la sociedad, además de fomentar el encuentro entre vecinas de la comunidad.

Desde el municipio agradecieron a la Iglesia Templo del Espíritu Santo por la invitación y por promover este tipo de actividades que fortalecen los espacios de diálogo y reconocimiento para las mujeres de la localidad.