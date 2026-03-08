Castelli: lanzaron el programa “Impulsa Capacitaciones” con un curso sobre maquinaria textil

La Municipalidad de Juan José Castelli puso en marcha una nueva instancia de formación laboral a través del programa Impulsa Capacitaciones, con el inicio del curso “Uso y mantenimiento de máquinas industriales textiles”.

La propuesta está destinada al público en general, especialmente a quienes trabajan o desean iniciarse en el rubro textil. En esta primera etapa participan más de 20 personas, quienes recibirán formación a cargo de la profesora Marianela sobre el manejo adecuado y el mantenimiento de maquinaria textil industrial.

La actividad de lanzamiento fue encabezada por la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, quien dio la bienvenida a los asistentes y dejó inaugurada la capacitación. También participaron la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander; el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender; y el coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez.

Desde el municipio de Juan José Castelli destacaron que este tipo de iniciativas buscan generar oportunidades de capacitación y fortalecer los oficios, promoviendo así el desarrollo laboral en la comunidad.