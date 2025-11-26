Puerto Vilelas: el Concejo Municipal acompaña el reclamo de jubilados por demoras en medicamentos del INSSSEP

La Presidencia del Concejo Municipal de Puerto Vilelas manifestó su acompañamiento al reclamo de jubilados y afiliados del INSSSEP, quienes denuncian graves demoras en la entrega de medicamentos y dificultades en distintas prestaciones de la obra social provincial.

El presidente del Concejo, Guillermo Soria, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Jubilados de Vilelas, quienes expresaron su preocupación por la falta de respuestas ante la demora en la provisión de tratamientos esenciales. Durante el encuentro también se abordaron otros problemas que afectan a los afiliados, como inconvenientes en los traslados médicos y el cobro de plus por parte de algunos prestadores.

Los jubilados solicitaron el acompañamiento institucional del Concejo para canalizar formalmente el reclamo ante el INSSSEP, en búsqueda de soluciones urgentes que garanticen el acceso a la salud y el cumplimiento de las prestaciones.

Como parte de las acciones acordadas, se convocó a todos los afiliados del INSSSEP a una reunión abierta el viernes 21 de noviembre a las 9:00, en la Sala del Concejo Municipal. El objetivo del encuentro será escuchar a los vecinos, unificar planteos y definir los pasos a seguir para exigir respuestas ante una problemática que afecta directamente a la comunidad de Puerto Vilelas.

La Presidencia del Concejo remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta con los jubilados y afirmó el compromiso institucional de acompañar el reclamo hasta obtener soluciones concretas.