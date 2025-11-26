Javier Martínez acompañó a la comunidad educativa de la E.E.P. Nº 48 de Costa Ine en la celebración del Día de la Tradición

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, participó este jueves de una jornada especial junto a alumnos, docentes y familias de la E.E.P. Nº 48 de Costa Ine, en el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, la muestra pedagógica anual y el cierre de las actividades de Educación Física.

Durante la visita, Martínez recorrió los stands y exposiciones realizadas por los estudiantes, quienes presentaron trabajos vinculados a las costumbres argentinas, producciones artísticas y propuestas vinculadas al aprendizaje desarrollado durante el ciclo lectivo. Además, se llevaron adelante demostraciones y actividades físicas que coronaron el cierre del área.

El intendente destacó el compromiso de toda la comunidad educativa y valoró el acompañamiento de las familias. “Es una alegría poder compartir estos momentos que reflejan el esfuerzo de los alumnos y docentes, y que fortalecen nuestra identidad y tradición”, expresó durante el encuentro.

La presencia del jefe comunal forma parte de su recorrida por los distintos parajes del municipio, acompañando actividades escolares y comunitarias a lo largo del año.

