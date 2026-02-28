Puerto Vilelas: Detienen a un hombre con un revólver cargado y secuestran una motocicleta

Personal de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Enlace Operativo Metropolitana, intervino este jueves 27 de febrero a las 20:00 en un procedimiento realizado en la intersección de avenida Jujuy y avenida Costanera de Puerto Vilelas, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción al Artículo 189º Bis” del Código Penal, con intervención del Equipo Fiscal Nº 3 de Resistencia.

Según el parte oficial, los efectivos se encontraban realizando tareas de prevención a bordo del móvil PT-225 cuando, al circular por avenida Jujuy a unos 200 metros de la Costanera, observaron a un sujeto desplazándose en una motocicleta 110 cc sin luces y sin llave de ignición colocada.

Ante esta situación, se procedió a detener la marcha del rodado para verificar su procedencia. El conductor frenó e intentó darse a la fuga a pie, pero fue demorado a pocos metros e identificado como J. F,

Al inspeccionar el vehículo, una motocicleta marca Motomel de 110 cc, sin dominio colocado, de color negro y rojo, con motor Nº E001445 y número de cuadro no visible, los agentes hallaron en el baúl un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 32, con cachas de hueso, tambor de seis alveolos y cargado con seis cartuchos del mismo calibre, marca SP.

Requerido por la documentación correspondiente del arma, el demorado manifestó no poseer ningún tipo de papeles.

Ante ello, se procedió al formal secuestro del arma y de la motocicleta, en presencia de testigos. Posteriormente, Fernández fue trasladado al Departamento de Medicina Legal y luego a la Comisaría de Puerto Vilelas, donde quedó alojado junto a los elementos incautados a disposición de la Justicia para los fines legales pertinentes.

El procedimiento fue informado por el comisario principal Walter David Madona, jefe de la División Enlace Operativo Metropolitana, y el comisario inspector Germán Luis Fernández, jefe del Departamento Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana.