Fontana: Avanzan las obras de mantenimiento vial en el barrio Balastro 2

La Municipalidad de Fontana continúa ejecutando trabajos de mantenimiento vial en el barrio Balastro 2, con tareas de nivelación y perfilado de calles destinadas a mejorar la circulación y optimizar la calidad de vida de las familias de la zona.

Las labores se realizaron con el acompañamiento estratégico de la Dirección de Vialidad Provincial, que aportó una motoniveladora para el desarrollo del operativo, permitiendo avanzar con mayor eficiencia en el acondicionamiento de las arterias del barrio.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron el respaldo del gobernador Leandro Zdero y del administrador general de Vialidad Provincial, ingeniero Omar Canela, por el compromiso y el apoyo permanente para concretar soluciones en distintos puntos de la ciudad.

El intendente Fernando Cuadra remarcó la importancia del trabajo articulado entre municipio y provincia para dar respuestas concretas a las demandas vecinales y continuar con el plan de mejoramiento urbano en los barrios.