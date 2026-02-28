«Llenaron de plata a piqueteros asesinos y violadores»

Por Edgardo «Tati» Reguera.

Por ello debería mirarse un poco al espejo antes de opinar tan livianamente de todo diputado Pérez Pons.

Le aconsejo que deje un poco el ego y la necesidad de protagonismo vedetino y que se ponga de acuerdo con sus expresiones respecto a la justicia. Toda vez que comprendo sus limitaciones por desconocimiento en la materia.

De economía decía que conocía y así entregó la provincia fundida junto a su jefe, así que no me quiero imaginar lo que puede opinar de temáticas que desconoce.

Por un lado, pide celeridad a la justicia en un comunicado y por otro lado se queja que la justicia actúa rápido cuando concede una medida.

Por un lado, bravuconea que le interesa el dinero de los saenzpeñenses y por otro lado le molesta que los mismos hayan sido recuperados y garantizados con una medida judicial. Ustedes que dicen estar del lado del pueblo ahora no quieren que los fondos estén en la cuenta judicial resguardados. Lo que a prima facie concede razón al municipio al haber demostrado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Cómo se entiende cuando expresó «ahora buscan favores en la justicia». Entonces, en ese sentido, ¿qué hace yendo a la justicia usted? ¿Anda en búsqueda de favores? ¿Así debería entenderse? Le reitero, procure tener un discurso al unísono sin tantas contradicciones sino se confunde hasta usted mismo (Zapatero a sus zapatos).

Deje de pasillear tribunales pretendiendo buscar en la justicia lo que el pueblo de Sáenz Peña nunca les dio, debería ir a las urnas y no a tribunales. La gente ya le dijo que no reiteradas veces, al rechazarlo en las urnas en el 2023, una vez más ¿Ahora se reconoce golpista con sus expresiones desconociendo la decisión del pueblo?

Procure no entorpecer el actuar de la justicia con manifestaciones direccionadas constantemente, respete la división de poderes, respete a los chaqueños, aunque ya no los respetó cuando fue ministro de economía de Capitanich. Quebraron la caja, todo lo que tocaron rompieron. Es usted quien debería estar dando explicaciones a la justicia del por qué manejaban fondos los piqueteros. Seguramente, le tocará en algún momento dar explicaciones de los fondos que manipulaban junto a sus socios políticos que terminaron siendo asesinos y violadores enriquecidos entre otros.

Pero quédese tranquilo, que al pueblo la memoria no se le borra, porque todas las malas decisiones que tomó usted, aún las estamos pagando, hipotecaron el futuro de los chaqueños. Cuando se habla de deuda y desorden, miran para otro lado. Claro, el pasado los incomoda, pero no lo pueden borrar, quebraron la provincia.

Antes de decir nada, primero debería reconocer, así como lo hizo su jefe Capitanich, resaltando que el gobierno de Leandro Zdero hizo lo que él nunca pudo, que fue poner orden en la provincia y limitar los piquetes. Nunca es tarde diputado para pedir perdón al pueblo y reconocer también sus limitaciones y errores.

Pero bueno es de esperarse que todo lo que diga es para buscar una tajada política y o rédito político, porque la una realidad es que no le interesa a él los saenzpeñenses. Solo le interesa un minuto de cámara a cada rato, como queda realmente evidente y expuesto.

Aprenda a respetar y no sea tan boca floja.