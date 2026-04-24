Puerto Vilelas: continúan los trabajos de control tras las lluvias

678604544_1404399635047607_674296631249396804_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas informó que, tras las precipitaciones registradas en la jornada —que alcanzaron los 47 milímetros hasta las 16:30—, se mantienen activos los operativos de control y monitoreo en distintos puntos de la localidad.

Desde el Municipio señalaron que las estaciones de bombeo funcionan con normalidad, lo que permite sostener el drenaje del agua y evitar complicaciones mayores en las zonas más sensibles.

En territorio, equipos de las áreas de Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos, y Seguridad Pública, Vial y Ambiental llevan adelante tareas de asistencia, prevención y seguimiento para garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, se solicitó a la comunidad circular con precaución y evitar arrojar residuos en la vía pública, con el objetivo de no obstruir los desagües y favorecer el correcto escurrimiento del agua.

 

Internacionales

679799971_1285041450396288_4765258854819471121_n

Margarita Belén: fuerte inversión para mejorar el alumbrado público

678972842_122276772758167730_361089629255424692_n

Colonia Popular: entrega de calzado para trabajadores municipales

187417w850h507c.jpg

Suspendieron las clases en Juan José Castelli por las intensas lluvias