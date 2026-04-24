Puerto Vilelas: continúan los trabajos de control tras las lluvias

La Municipalidad de Puerto Vilelas informó que, tras las precipitaciones registradas en la jornada —que alcanzaron los 47 milímetros hasta las 16:30—, se mantienen activos los operativos de control y monitoreo en distintos puntos de la localidad.

Desde el Municipio señalaron que las estaciones de bombeo funcionan con normalidad, lo que permite sostener el drenaje del agua y evitar complicaciones mayores en las zonas más sensibles.

En territorio, equipos de las áreas de Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos, y Seguridad Pública, Vial y Ambiental llevan adelante tareas de asistencia, prevención y seguimiento para garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, se solicitó a la comunidad circular con precaución y evitar arrojar residuos en la vía pública, con el objetivo de no obstruir los desagües y favorecer el correcto escurrimiento del agua.