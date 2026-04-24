Margarita Belén: fuerte inversión para mejorar el alumbrado público

El Municipio de Margarita Belén anunció una importante inversión destinada a optimizar el sistema de iluminación en distintos sectores de la localidad. Con fondos propios, la gestión incorporó 200 nuevas luminarias LED, con una inversión que supera los 10 millones de pesos.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Javier Martínez, acompañado por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Valussi, y el responsable del área de alumbrado público, Fernando Ayala.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estas nuevas luminarias permitirán avanzar en la reposición y mejora del alumbrado en avenidas, calles y espacios públicos, fortaleciendo la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

“En tiempos difíciles, esta inversión es posible gracias a una administración ordenada y austera de los recursos del pueblo, que vuelven al pueblo”, señaló el intendente.

Las tareas de instalación se realizarán de manera progresiva en distintos puntos de la localidad durante los próximos días.