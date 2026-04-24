Colonia Popular: entrega de calzado para trabajadores municipales

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante la entrega de botas de trabajo destinadas al personal municipal, en el marco de acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales.

Desde la comuna destacaron que esta iniciativa busca garantizar mayor seguridad, comodidad y protección para quienes desarrollan tareas diarias en distintos sectores.

“Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y cuidar a quienes trabajan todos los días por nuestra comunidad”, señalaron desde el Municipio.

La entrega forma parte de una política de fortalecimiento del equipamiento del personal, con el objetivo de optimizar el desempeño de los servicios y brindar mejores condiciones de trabajo.