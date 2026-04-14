Puerto Tirol: Por las obras en la Escuela Técnica 39, las clases serán dictadas en el polideportivo

Debido a las obras de refacción integral de la Escuela Técnica N°39 de Puerto Tirol, y en articulación con el municipio, el Ministerio de Educación dispuso el traslado temporal de las clases al polideportivo local, ubicado a pocos metros de la institución.

Esta medida permite asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares en un entorno adecuado mientras avanzan las obras en el edificio, afirmaron desde la cartera educativa.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, destacó el trabajo articulado con el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert y la rápida respuesta del Estado. «Estamos abordando esta situación con responsabilidad y compromiso. Se trata de una intervención prioritaria, queremos llevar tranquilidad a las familias: estamos trabajando para que los estudiantes puedan regresar a su escuela en el menor tiempo posible», sostuvo la funcionaria.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que «por instrucción del gobernador Leandro Zdero, un equipo técnico estuvo en el establecimiento y mantuvo un encuentro con las familias y estudiantes para informar sobre las obras en marcha y las próximas intervenciones previstas en el edificio escolar».

Entre las tareas realizadas se incluyen el relevamiento técnico integral del edificio, la implementación de medidas de seguridad y el avance en los trabajos para concretar las mejoras.