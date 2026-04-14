El IPDUV reprograma las inscripciones al proyecto habitacional AXIS

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que, por razones técnicas, se dispuso la suspensión momentánea de las inscripciones, previstas para este martes, al proyecto habitacional privado AXIS.

La medida responde a la necesidad de realizar ajustes en las plataformas digitales utilizadas para el registro de postulantes, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar un proceso más ágil y seguro.

Desde el organismo provincial señalaron que la suspensión es de carácter transitorio y que próximamente se comunicará la nueva fecha de reapertura de inscripciones. Asimismo, se remarcó que el procedimiento continuará desarrollándose bajo los mismos criterios de transparencia e igualdad de oportunidades.

En este sentido, se solicita a las personas interesadas mantenerse atentas a los canales oficiales del IPDUV y a la plataforma Tu Gobierno Digital, donde se difundirá la información actualizada sobre la continuidad del proceso.